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Editörler : supporters.


06 Ağustos 2024 22:05
Bir konudaki farklı bakış açılarını merak ediyorum.
Evlenmek istenilen kişinin kişisel ve fiziksel özelliklerinden önce hangi mesleği yaptığına bakmak ne kadar doğru?

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