Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ağustos 2024 22:08
Aile Sağlığı Merkezi Maaşşşşş Önemlii

Arkadaşlar hastahanede hemşirenin ayın 15 inde aile sağlığı

Merkezinde başladığımda maaş durumlarım nasıl olacak ?

Aile hekimliğinde maaşlar kaçından kaçına hesaplanıyor ?


lDeimosl
Genel Müdür
06 Ağustos 2024 22:14

Özel sektördeki gibi çalıştıktan sonra ödenir.

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