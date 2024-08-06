Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2024 23:30
Keşif Ücretleri

Keşif ücretini keşif işlemlerini yapan mı alır, aynı yerdeki personele bölüştürme mi yapılır? Bölüştürülmesi veya tek başına alması hakkaniyete aykırı mı?


E.Kayı Han
Editor
07 Ağustos 2024 00:16

Keşife giden personel alır kanunen ama fakat lakin bazı yerlerde kim giderse gitsin çalışan personel bölüşüyor.

Bu sana kalmış bir durum eğer keşiflere sen gidiyorsan para senin hesabına yatıyor vermiyorum diyebilirsin. Kimse de senden zorla para alamaz.

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