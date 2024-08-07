Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ağustos 2024 00:14
yaz okulu ek ders
ilkokulda yaz okulu için ek ders ücreti %100 artirimli mi odenir. Bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

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