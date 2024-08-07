Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2024 00:29
Haciz Yolluk
Çağlayan adliyesine tayinim çıktı. Yolluklarda havuz sistemi mi var Müdürlerde hacize çıkıyorlar mı çıkmıyorlarsa pay alıyorlar mı aydınlatabilir misiniz

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