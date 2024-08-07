Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ağustos 2024 00:46
70-90 gibi bir puanla iç Anadolu köyleri il dışında gelir mi?

Branş Türkçe


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
07 Ağustos 2024 00:53

gelir bence


kayserili380383
Aday Memur
07 Ağustos 2024 01:13
İle ilçeye göre değişir.
Toplam 2 mesaj

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