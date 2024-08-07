Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Ağustos 2024 06:13
Gözlüklü komando

Arkadaşlar iyi günler, ağustos celbi ile bu ay sonunda askere gidiyorum. Kayseri komando hava indirme çıktı. Gözlüklüyüm, göz numaram tam hatırlamıyorum ama 2.5+2.75 gibi bişey olması lazım, başvurumu yaparken sistemde belirtmiştim ve komandoyu seçmediğim halde komando geldi. Benim sorum gittiğim yerde gözlük sıkıntı olur mu. Komando olamazsın gibi bişeyle karşılaşır mıyım akıbetim ne olur yada ne yaptırırlar orada bana cevap verenlere teşekkür ediyorum simdiden.

Çok Yazılan Konular

Tasarruf tedbirleri sadece TSK mensubuna mı var?Hitap Durumu deneme süresinde istifa eden subay/asb. memur olabilir mi?Jandarma tazminatlara zam yansımamışTanınmış kişi kartıYurt Dışı Görev Ödeneği

Sözlük

btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 2 Renjiro 2 sabahları sürünerek uyanmak 1 şu an çalan şarkı 2 emeklilerin ev alma hayali 11 bataryanın bozulması 1 Kavala kurabiyesi 2 05.08.2024 yeni sigara zamı 2 kira fiyatları 3 uyku ilacı 1

Son Haberler

Çeteyi serbest bırakan hakimler açığa alındıAK Parti 23. yıl dönümü etkinliklerine hazırlanıyorBugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Bursa'da yat fabrikasında yangınİsrail yeni katliam peşinde: Güvenli bölgeye saldırdı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?