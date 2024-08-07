Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ağustos 2024 09:29
okul önceciler evde mesai yapar mı
ertesi günün materyali vs eve iş geliyor mu? okul önceci tanıdığım kimse yok lütfen yardımcı olun branş mı okul öncesi mi

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