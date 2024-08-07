Görevde Yükselme Sınavları Sözlü Mülakat Şartı Üzerine Anayasal Bir İnceleme

Şöyle ki: Anayasa'nın 128. maddesi 2. fıkrası ile "memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." hükmü ile kamu görevlileri anayasal anlamda güvenceye kavuşmuş ve ilgili hükümde geçen atanma, hak ve yükümlülük ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği güvence altına alınmıştır.Bir devlet memuru olarak en önemli özlük hakkım olan görevde yükselme ve ünvan değiştirme şartlarım anayasanın 128. maddesi 2. fıkrası gereği yasama organı tarafından kanun ile düzenlenmesi gerekirken düzenlenmemiş olup yasama organının görev ve yetkisinde olan bu alan yürütme organı ve i̇dareler tarafından yönetmelik ile düzenlenerek doldurulmuştur....Ancak, anayasamızın kanun ile düzenlenmesini istediği hususların değil yönetmelik ile düzenlenmesi cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bile düzenlenmesi anayasaya aykırılık oluşturmaktadır. anayasamızın 104. maddesi ??anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz?? hükmüne yer vermiştir. Anayasamızın Yönetmelikler başlıklı 124. maddesi "Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler." hükmüne yer vermiştir. Bu hükümden anlaşılacağı üzere Yönetmeliğe dayanak alarak yönetmelik çıkarılması Anayasaya aykırılık oluşturur....Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değiştirme şartlarının Anayasa 128. Madde 2. Fıkra gereği kanun ile düzenlenmesi gerekir iken Anayasamızın 124. Maddesine de aykırı şekilde KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK'in Çeşitli hükümler Başlıklı bölümünde yer alan 15. Maddesi "(Değişik birinci fıkra: 6/5/2013-2013/4957 K.) ... yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler.(3) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Görevde yükselme yönetmeliği çıkarma yetkisi vermiştir. Bu durum usulüne uygun bir yetki devri değildir. Çünkü Anayasa 128. Madde 2. Fıkra atanma sonucu doğuracak bir işlemin, memura hak ve yükümlülük getirecek bir konunun ve tüm özlük haklarının Toplu Sözleşme hükümleri dışında ancak ve ancak kanunla belirleneceğini esas almıştır...Anayasanın 124. Maddesi Yönetmeliği dayanak alıp Yönetmelik çıkarmaya izin vermez. Anayasanın 104. Maddesi ise Anayasanın kanunla düzenlenmesini istediği bir konunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesine izin vermez.Yukarıda anlatmaya çalıştığım üzere Yasama organı tarafından kanunla düzenlenmesi Anayasa ile istenen bir alan Yürütme organı yada idareler tarafından yönetmelikle düzenlenmiş durumdadır. Hatta Anayasaya aykırılık öyle ileri boyuttadır ki Yönetmeliği dayanak alıp yönetmelik çıkarılmış yönetmelik ile Yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir...Siz değerli Hukukçularımızın yani İdari Yargı Hakimleri Danıştay dahil Sendika Yöneticilerinden isteğim beklentim kamu görevlilerinin ve üyelerinizin Anayasa ile güvence altında olan haklarını korumanız. Bir kamu görevlisi olarak Anayasaya açıkça aykırı durumda olan Görevde Yükselme ve Unvan Değiştirme usul ve esaslarının temel kurallarının Yasama Organı tarafından belirlenmesi için üzerinize düşen sorumluluğu almanız gereken kamuoyunu oluşturmanızdır.