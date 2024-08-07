2024/1 merkezi atama özel idareye yerleştim kurumun istediği evraklar arasında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması formuda var bu hem Güvenlik soruşturması hem de arşiv araştırması yapılacak anlamına mı geliyor merkezi atamada kadrolu ataninca sadece arşiv araştırması yapılması gerekmiyor mu kurum sanki gereksiz yere güvenlik soruşturması da yapiyor

2024/1 merkezi atama özel idareye yerleştim kurumun istediği evraklar arasında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması formuda var bu hem Güvenlik soruşturması hem de arşiv araştırması yapılacak anlamına mı geliyor merkezi atamada kadrolu ataninca sadece arşiv araştırması yapılması gerekmiyor mu kurum sanki gereksiz yere güvenlik soruşturması da yapiyor