KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Ağustos 2024 10:18
Güvenlik Soruşturması
2024/1 merkezi atama özel idareye yerleştim kurumun istediği evraklar arasında arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması formuda var bu hem Güvenlik soruşturması hem de arşiv araştırması yapılacak anlamına mı geliyor merkezi atamada kadrolu ataninca sadece arşiv araştırması yapılması gerekmiyor mu kurum sanki gereksiz yere güvenlik soruşturması da yapiyor

ahmet44mlty
Şef
07 Ağustos 2024 11:29

hem arşiv, hem güvenlik soruşturması yapılır.Kısa da sürebilir 2,3,4 ay da sürebilir.Hayırlı olsun, Allah hayırlı eylesin. Geçmişte kamu kurumu değiştirdim ve her seferinde hem arşiv hem güvenlik soruşturması yapıldı.Bir kurumun yaptığı soruşturma diğerini bağlamadı yani her kurum ayrı yaptı.


MFG7286
Aday Memur
07 Ağustos 2024 11:31
Yani yeni kurumun olumsuz gelmesi eski kurumu baglamaz mi yoksa olumsuz geldiği eski kuruma bildirilir mi
ahmet44mlty, 1 saat önce

hem arşiv, hem güvenlik soruşturması yapılır.Kısa da sürebilir 2,3,4 ay da sürebilir.Hayırlı olsun, Allah hayırlı eylesin. Geçmişte kamu kurumu değiştirdim ve her seferinde hem arşiv hem güvenlik soruşturması yapıldı.Bir kurumun yaptığı soruşturma diğerini bağlamadı yani her kurum ayrı yaptı.


ahmet44mlty
Şef
07 Ağustos 2024 11:39

olayın iç yüzünü bilmiyorum,siz kendinizden eminseniz problem olmaz.,ılk durum olumsuz ise diger kurumda olumsuz verecektir mutlaka.Çünkü öncekı dönem kuralları bağlayıcı olmasa bile mutlaka bunu ögrenmek isteyeceklerdir.Hayırlısı ile nasipte varsa inşallah başlarsınız diyelim.

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