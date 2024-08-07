Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ağustos 2024 10:27
Okul öncesi mi ortaokul mu?

Herkese merhaba değerli abi ve ablalarım.Halihazırda okul öncesi öğretmenliği okuyan bir kardeşinizim.Ancak bölüme çokta severek girmedim.Çevremde pek çocuk olmadi genelde ve çocuklarla yapabilir miyim onu bile bilmiyorum.Atamalar açısından da türkçeyle benzer duruma gelince türkçe öğretmenliğine geçme niyetim oluştu.Ama çevremde bazı kişiler ne yapacaksın ortaokul çocuğunu otur küçüklerle ilgilen kafan rahat etsin vs diyor.Ama okul öncesinde de ömür boyu çocuk şarkısı söylemek,oyun oynamak var ve bu beni düşündürüyor. Siz tecrübeli öğretmenler bana bir yol gösterir misiniz ortaokul branşı o kadar zorlar mı?(Öğretmenlik okuma demeyin lütfen.Çünkü zaten bir b planım var ve öğretmenlik bitirmek istiyorum.)


Peyami.safa81
Aday Memur
07 Ağustos 2024 11:17

Şu sıralar hiçbir öğretmenlik branşını tavsiye etmem açıkçası. Öğretmenlik dışında bir şeye yönelin


majesteleri7
Daire Başkanı
07 Ağustos 2024 11:37

İki ucu pisli değnek.en iyisi ilkokula dinci veya ingilizceci olmak.ya da rehberlikçi tektasçı falan.gerisinin anası ağlar.


Havva0
07 Ağustos 2024 11:45

Adı üstünde "şu sıralar".Şu sıralar kötü diye insanların sevdiği meslekten vazgeçmesi mantıken saçma.Ve b planım olduğunu söylemişim zaten,üstelik öğretmenlik yazma dememenizi de rica etmiştim. Okuduğunu anlama da çok geriyiz maalesef.

Peyami.safa81, 2 saat önce

Şu sıralar hiçbir öğretmenlik branşını tavsiye etmem açıkçası. Öğretmenlik dışında bir şeye yönelin


Havva0
07 Ağustos 2024 11:46

İlkokulda dinci veya ingilizceci olmak gerçekten mantıklı ama tekrar yks girip sene kaybetmek istemiyorum.Zaten türkçe de sevdiğim bir alan diye aklıma yattı.Tesekkurler

majesteleri7, 1 saat önce

İki ucu pisli değnek.en iyisi ilkokula dinci veya ingilizceci olmak.ya da rehberlikçi tektasçı falan.gerisinin anası ağlar.


Kuskusuz
Daire Başkanı
07 Ağustos 2024 11:55

Çok sevdiğiniz anlaşılmıyor yalnız mesajınızdan. Kararsız olduğunuz hatta cocuk şarkısı dinleme tahammulunuze bile karar veremediginiz anlaşılıyor. Gerçekten seviyorsanız zaten kimseye sormayın yazın okuyun bitirin. Burada soruyorsaniz mesleğin mutfağında olanlarin dediklerine kulak verin. Ben de sadece ekonomik manada iş olarak bakanların yazmamasini tavsiye ederim. Çocuk seviyor ve öğretmenlik aşkı ile yanıp tutusuyorsaniz zaten kimseye sormaniza gerek yok.

Havva0, 1 saat önce

Adı üstünde "şu sıralar".Şu sıralar kötü diye insanların sevdiği meslekten vazgeçmesi mantıken saçma.Ve b planım olduğunu söylemişim zaten,üstelik öğretmenlik yazma dememenizi de rica etmiştim. Okuduğunu anlama da çok geriyiz maalesef.

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