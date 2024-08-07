Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2024 11:00
Ünvan Değişikliğinden Önceki Hizmetin Sayılması

4/B sözleşmeli büro personeli olarak çalışmakta iken başka kuruma yeni kpss puanıyla mühendis olarak geçtim. Sözleşmeli Büro Personeli olarak 1 yılım dolduktan sonra geçiş yaptım yani iznimi kullanamadım. Yeni kurumumda bu 1 yıllık hizmeti saydırıp izin hakkı elde edebilir miyim? kanunlarda yönetmeliklerde rastlayamadım konuyla ilgimi maddelere

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