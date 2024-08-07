Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


07 Ağustos 2024 11:25
İki yıllık yükseköğrenim mezunu olanların fakülte, yüksekokul veya enstitü sekreteri olması

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 52 nci maddesinde, "Üst kuruluşların ve üniversitelerin genel sekreterlerinin üniversite lisans diplomasına, fakülte sekreterleri ile enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin yükseköğretim diplomasına sahip olmaları şarttır." hükmü bulunmaktadır.

ÖSYM'nin de tanımına göre Önlisans'da bir yükseköğretimdir. Bu nedenle ilgili amirlerin tavsiyesi ve Rektörün oluru ile önlisans mezunlarının söz konusu kadrolara atanmasının yapılabileceği bilgisini edindim. Ancak Şube Müdürü, Daire Başkanı gibi kadrolara en az fakülte mezunu olma şarttı aranmaktaymış.

Sizlere danışmak istediğim konu eğer illa 4 yıl yükseköğretim şartı aranacaksa (Fakülte Mezunu Değil sadece 4 yıl yüksek öğretim şartı) buna 2 ayrı önlisans eğitimi alarak mezun olmak eş değer mi ? sonuçta 4 yıl yükseköğretim görmüş olunuyor. Aranızda önlisans mezunu söz konusu kadrolarda sekreter olarak görev yapan var mı bilgilendirirseniz sevinirim.

Lütfen bilgilendirici yorum yapalım eleştirici değil hepinize teşekkür ederim.

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