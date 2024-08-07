Dolandırıcılık yöntemleri dikkat

Merhaba arkadaşlar sosyal medya hesabınıza gelen şifrenizi değiştirin veya bilgilerinizi güncelleyin gibi mesajları dikkate almayın orada size giriş yapmanız için link gönderiyorlar o linke tıkladıgınız anda tüm bilgileriniz karşıya gitmiş oluyor bir nevi fake mail gibi düsünün.

özellikle cep telefonlarına sık sık gönderilen bu mesajlar yüzünden bir çok kişi sosyal medya hesabından olurken bir çok arkadasından da para istenmekte. karsı tarafta arkadasım diyerek göndermekte Bu konu hakkında dikkatli olmanızı önemle uyarıyorum.

Bu tür mailleri veya cep telefonunuza gelen mesajları dikkate almayınız. Saygılar selamlar.