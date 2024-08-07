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Editörler : Radore



Editör
07 Ağustos 2024 11:40
Dolandırıcılık yöntemleri dikkat

Merhaba arkadaşlar sosyal medya hesabınıza gelen şifrenizi değiştirin veya bilgilerinizi güncelleyin gibi mesajları dikkate almayın orada size giriş yapmanız için link gönderiyorlar o linke tıkladıgınız anda tüm bilgileriniz karşıya gitmiş oluyor bir nevi fake mail gibi düsünün.

özellikle cep telefonlarına sık sık gönderilen bu mesajlar yüzünden bir çok kişi sosyal medya hesabından olurken bir çok arkadasından da para istenmekte. karsı tarafta arkadasım diyerek göndermekte Bu konu hakkında dikkatli olmanızı önemle uyarıyorum.

Bu tür mailleri veya cep telefonunuza gelen mesajları dikkate almayınız. Saygılar selamlar.


Radore
Editor
07 Ağustos 2024 11:45

Bunların içerisinde bankalarda dahil 444 lü numaralar ile arayı kredi kartınızın aidatını geri iade edecegiz size kod gönderdik gelen kodu bizimle paylasın diyerek gelen kod ile sizin üzerinizden kredi çekiyorlar bu konuyada deyinmek istedim her insanın boş bir anı olabiliyor bir çok arkadasım uyarmama rağmen bu tuzaklara düştü paylaşıp bilgi vermek istedim

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Dolandırıcılık yöntemleri dikkat

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