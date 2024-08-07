Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ağustos 2024 11:41
Uzman öğretmen

Selamın aleyküm arkadaşlar. Sizce uzman öğretmenlik bilmecesi nasıl çözülür. Bundan sonra tekrar uzmanlık verilir mi?


Kuskusuz
Daire Başkanı
07 Ağustos 2024 11:44

Verilir. Ekimde kanun geçsin verilir.


Mduroy
Aday Memur
07 Ağustos 2024 12:45

Ekim ayındaki meclis süreci hızlı ilerlerse ocak ayına yetişir uzmanlık.

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