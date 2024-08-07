Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ağustos 2024 13:20
Yaz tatilinin 20 gün kısaltması söylentisi

Milli eğitim bakanlığı bazı sitelerin yapmış olduğu yaz tatili süresinin 20 gün düşürüleceği haberini yalanladı. Sizce neden böyle haberler yapılıyor hatta mavi tikli hesaplar bile bu tarz haberleri yayıyor?


Albatraus
Aday Memur
07 Ağustos 2024 14:01

Haber yalan çıktı. Bakanlık açıklama yaptı ve böyle bir planın olmadığını söyledi.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
07 Ağustos 2024 15:00

Haziran ayında 2 hafta öğrenci gelmedi okula, boş sınıfta bile nefes almaya zorlanıyorduk, clickbait haberler, böyle birşey mümkün değil


matemkogr
Şube Müdürü
07 Ağustos 2024 15:04

Nabız yoklama haberi bence. Bu tarz haberlerin sistematik yaptırıldığını düşünüyorum.

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