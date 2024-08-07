Bilgisayar için cmd komutları

copy - Dosyaları başka bir konuma kopyalar
dir ? Geçerli dizindeki dosya ve klasörleri görüntüler
del veya erase - Dosyaları siler
edit - Dosya düzenleyiciyi başlatır
cd - Dizin değişiklikleri
expand - Sıkıştırılmış dosyaları açar
fc - Dosyaları karşılaştırır ve aralarındaki farkları gösterir
find - Dosya içinde bir metin dizesi bulur
md veya makedir - Bir klasör oluşturur
move - Dosyaları bir klasörden diğerine taşır
print - Metin dosyası içeriğini yazdırır
rd veya rmdir - Bir klasörü siler
ren veya rename- Bir dosya veya klasörü yeniden adlandırır
replace - Bir dizindeki dosyaları başka bir dizindeki aynı adlı dosyalarla değiştirir (üzerine yaz)
robocopy - Dosya ve dizinleri kopyalamak için gelişmiş bir araç kullanır
tree - Bir diskin veya klasörün dizin yapısını gösterir
type - Metin dosyalarının içeriğini görüntüler
openfiles ? Açılan yerel veya ağ dosyalarını yönetir
xcopy - Dosyaları ve dizin ağaçlarını kopyalar
copy - Dosyaları başka bir konuma kopyalar
dir ? Geçerli dizindeki dosya ve klasörleri görüntüler
del veya erase - Dosyaları siler
edit - Dosya düzenleyiciyi başlatır
cd - Dizin değişiklikleri
expand - Sıkıştırılmış dosyaları açar
fc - Dosyaları karşılaştırır ve aralarındaki farkları gösterir
find - Dosya içinde bir metin dizesi bulur
md veya makedir - Bir klasör oluşturur
move - Dosyaları bir klasörden diğerine taşır
print - Metin dosyası içeriğini yazdırır
rd veya rmdir - Bir klasörü siler
ren veya rename- Bir dosya veya klasörü yeniden adlandırır
replace - Bir dizindeki dosyaları başka bir dizindeki aynı adlı dosyalarla değiştirir (üzerine yaz)
robocopy - Dosya ve dizinleri kopyalamak için gelişmiş bir araç kullanır
tree - Bir diskin veya klasörün dizin yapısını gösterir
type - Metin dosyalarının içeriğini görüntüler
openfiles ? Açılan yerel veya ağ dosyalarını yönetir
xcopy - Dosyaları ve dizin ağaçlarını kopyalar