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Editörler : Radore



Editör
07 Ağustos 2024 13:35
Bilgisayar için cmd komutları

copy - Dosyaları başka bir konuma kopyalar

dir ? Geçerli dizindeki dosya ve klasörleri görüntüler

del veya erase - Dosyaları siler

edit - Dosya düzenleyiciyi başlatır

cd - Dizin değişiklikleri

expand - Sıkıştırılmış dosyaları açar

fc - Dosyaları karşılaştırır ve aralarındaki farkları gösterir

find - Dosya içinde bir metin dizesi bulur

md veya makedir - Bir klasör oluşturur

move - Dosyaları bir klasörden diğerine taşır

print - Metin dosyası içeriğini yazdırır

rd veya rmdir - Bir klasörü siler

ren veya rename- Bir dosya veya klasörü yeniden adlandırır

replace - Bir dizindeki dosyaları başka bir dizindeki aynı adlı dosyalarla değiştirir (üzerine yaz)

robocopy - Dosya ve dizinleri kopyalamak için gelişmiş bir araç kullanır

tree - Bir diskin veya klasörün dizin yapısını gösterir

type - Metin dosyalarının içeriğini görüntüler

openfiles ? Açılan yerel veya ağ dosyalarını yönetir

xcopy - Dosyaları ve dizin ağaçlarını kopyalar

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