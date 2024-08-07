Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


07 Ağustos 2024 13:51
teknisyenken üst öğrenim Hk.
üniversite kurumunda sözleşmeli makine teknisyeni olarak çalışıyorum. teknikerlik için üst öğrenim yapmak istiyorum. iş sağlığı güvenliği, grafik tasarımı, bilgisayar programcılığı bölümlerinden 2 yıllık herhangi birini okusam üst öğrenim sayılır mı? bir diğer sorum makine teknisyeniyken herhangi lisans programını bitirdiğimde dereceme intibak yaptırabilir miyim

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