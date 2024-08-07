teknisyenken üst öğrenim Hk.

üniversite kurumunda sözleşmeli makine teknisyeni olarak çalışıyorum. teknikerlik için üst öğrenim yapmak istiyorum. iş sağlığı güvenliği, grafik tasarımı, bilgisayar programcılığı bölümlerinden 2 yıllık herhangi birini okusam üst öğrenim sayılır mı? bir diğer sorum makine teknisyeniyken herhangi lisans programını bitirdiğimde dereceme intibak yaptırabilir miyim

üniversite kurumunda sözleşmeli makine teknisyeni olarak çalışıyorum. teknikerlik için üst öğrenim yapmak istiyorum. iş sağlığı güvenliği, grafik tasarımı, bilgisayar programcılığı bölümlerinden 2 yıllık herhangi birini okusam üst öğrenim sayılır mı? bir diğer sorum makine teknisyeniyken herhangi lisans programını bitirdiğimde dereceme intibak yaptırabilir miyim