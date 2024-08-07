Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ağustos 2024 13:56
Eş durumu Sigorta Durumu

Bir arkadaşımın eşi uzman çavuş 2024 Aralıkayında istifa etmeyi düşünüyor istifa sonrası sigortalı işe girerse öğretmen eşi sigortalı çalıştığı şehre eş durumu isteyebilir mi?

son 2 yıl içinde 360 gün sigorta isteniyor ya bunun aynı ilde olması zorunlu mu uzman çavuş olduğu için mevcutta zaten sigortası yatıyor

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