Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ağustos 2024 14:01
Polislik mi, baba mesleği mi?

herkese merhabalar 31.dönem pomemi asil olarak kazandım diğer yandan baba mesleğinde çalışmaktayım aylık ortalama maaş olarak 16-18 bin alıyorum sigorta vs gibi durumlar yok olay oldu olalı sürekli düşünüyorum polislik hakkında çokça olumsuz yorumlar var diğer yandan ailemin yanında kalmak istiyorum sizce ne yapmalıyım

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