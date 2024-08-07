KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Ağustos 2024 14:28
Siyasi parti üyeliği

Merhabalar siyasi parti üyeliği kamu atamalarında engel yaratır mı? Veya eskiden parti üyesi olma atanmaya engel olur mu?


iktisatcigenc
Aday Memur
07 Ağustos 2024 14:36

Arastirmama gore siyasi parti uyesi birisi memur olamaz ancak istifa ettigim durumda ise gecmisimde cikar mi yani atanmama engel olur mu? Nasil bir yol izlemeliyim


Onurtosu
Aday Memur
07 Ağustos 2024 15:41

Atandığınız dönemden önce istifa ettiyseniz bir engel teşkil etmez.

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