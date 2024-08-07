Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ağustos 2024 15:06
Dilekçe ile başvurum hakkında

Yaşadığım bir sıkıntı ile ilgili olarak bir üst birime sunulmak üzere Makama dilekçe yazdım fakat Makam tarafından üst birime yazamayacağım Makam tarafından olayla ilgili soruşturma açılabileceği bilgisi verildi, Dilekçemi geri çekmedim fakat bu doğru bir uygulamamı yardımcı olursanız sevinirim,

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