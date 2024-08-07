Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ağustos 2024 15:38
tayin dönemi hariç nasıl gidebilirim

merhaba.haziran tayininde tayinim çıkmadı. bu konu canımı cok sıkıyor, uzun süre ailemden ayrı kaldım. psikolojim bozulmak üzere, alt bölge de yapamam üstte kalıyor. hiçbir yolu yok mu

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