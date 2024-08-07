Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ağustos 2024 16:15
yolluk
karne günü il içi yerdeğiştirme sonucu ilişiğimizi kestik. yolluğumuz hesaplandı ama hala tarafımıza r ödeme yapılmadı. bu normal mi acaba ? ya da ne zaman ödenebilir ?

praksis17
Aday Memur
07 Ağustos 2024 16:31

hocam merhaba yolluk hesaplanmıstır ancak ödeme bekliyordur ayrıldıgınız ilceyi arayı bilgi alabilirsiniz


aa.gülçiçek1100
Memur
07 Ağustos 2024 17:07
hocam bence de bi arayın ilçeyi. ben aradıktan bir gün sonra yatmıştı yolluğum.

zido_953
Aday Memur
07 Ağustos 2024 17:16
ilçeyi onlarca kez aradık telefona cevap vermiyorlar
aa.gülçiçek1100, 1 saat önce
hocam bence de bi arayın ilçeyi. ben aradıktan bir gün sonra yatmıştı yolluğum.
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