karne günü il içi yerdeğiştirme sonucu ilişiğimizi kestik. yolluğumuz hesaplandı ama hala tarafımıza r ödeme yapılmadı. bu normal mi acaba ? ya da ne zaman ödenebilir ?

karne günü il içi yerdeğiştirme sonucu ilişiğimizi kestik. yolluğumuz hesaplandı ama hala tarafımıza r ödeme yapılmadı. bu normal mi acaba ? ya da ne zaman ödenebilir ?