Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2024 16:48
Usülden bozma

idari mahkemede usulden kazandıktan sonra tekrar usul düzeltilip ihraç olanlar var. böyle bişey yapılabilir mi? yapılıyorsa zaman aşımı olmuş olmuyor mu? tecrübesi olan arkadaşlar cevap verebilir mi? sonuçta soruşturma tarihinden 2-3 sene geçmiş oluyor

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hagb memuriyete etkisi konsundaMemurlukla bağdaşmayacak hal ve hareketler den dolayı ihraç istemi bilgisi olan arkadaslarJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarıBiten soruşturmadaki usulsüzlüklerin 3 yıl sonra tespiti halinde neler yapılabilirSürgün davası ara kararHukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlarİşe Gelmeyen Memur

Sözlük

Kavala kurabiyesi 2 şu an çalan şarkı 3 domates peynir ekmek 1 sevgililik dönemi 1 btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 3 karpuz 4 05.08.2024 yeni sigara zamı 3 günebakan 2 Sunumluk 1 sabahları sürünerek uyanmak 1

Son Haberler

Çim sulama kavgası: Pompalı tüfekle komşusunun kapısına dayandıATO: Enflasyon düzeltmesi vergisel sonuç doğurmamalıHazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdiTeleferik kazası davasında sanıklar 2.kez hakim karşısına çıktı101 yaşındaki kadına kiracı kabusu!

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?