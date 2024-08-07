Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ağustos 2024 16:48
Güvenlik soruşturmasında kurula kalmak

Ankarayı aradığımda böyle dendi , bu tam olarak ne anlama gelir olumsuz olma ihtimali yüksek midir? herhangi gibi bir sicilim yada problemim yok neden böyle olmuş olabilir? bilen varsa yardımcı olabilir mi

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