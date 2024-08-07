Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Ağustos 2024 16:57
Türkşeker memur maaş, çalışma sistemi

Arkadaşlar türk şeker fabrikalarinda kit duz memur maaşları ortalama ne kadar?

Fabrikalarda bekar misafirhanesi gibi birşey var mı

Bir de öğlen yemekleri çıkar mı

Calisma sistemi vardiyalı mıdır ssrtlarda öyle yazıyordu

Bir de kampanya dönemi ne demek kaç ay

Orayı bilenler yorum yazabilir mi

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