Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ağustos 2024 17:03
Sağlık Bakanlığında çalışırken Makale yayınlanması
Merhaba, atanalı 3 ay oldu, hastanede çalışıyorum yl mezunu lisansiyerim. Makalem yayınladığında maaşıma etkisi oluyor mu, oluyorsa nekadar oluyor bilen var mı ? Birde geçmiş seneye ait yayınlanmış makalemin maaşıma bir katkısı olur mu, kurumuma bildirmeli miyim ? Teşekkürler.

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