Sağlık Bakanlığında çalışırken Makale yayınlanması

Merhaba, atanalı 3 ay oldu, hastanede çalışıyorum yl mezunu lisansiyerim. Makalem yayınladığında maaşıma etkisi oluyor mu, oluyorsa nekadar oluyor bilen var mı ? Birde geçmiş seneye ait yayınlanmış makalemin maaşıma bir katkısı olur mu, kurumuma bildirmeli miyim ? Teşekkürler.

Merhaba, atanalı 3 ay oldu, hastanede çalışıyorum yl mezunu lisansiyerim. Makalem yayınladığında maaşıma etkisi oluyor mu, oluyorsa nekadar oluyor bilen var mı ? Birde geçmiş seneye ait yayınlanmış makalemin maaşıma bir katkısı olur mu, kurumuma bildirmeli miyim ? Teşekkürler.