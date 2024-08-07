Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ağustos 2024 18:08
Aylıksız izindeylen tayin durumu

Öğretmen aylıksız izindeyken Aralık gibi yapılan norm fazlası atamalara başvurabilir mi ? Aylıksız izin engel teşkil eder mi ?

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