Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ağustos 2024 18:27
Halk eğitim merkezinde öğretmenlik

Merhaba ingiliz dili mezunuyum formasyonum henüz yok, usta öğreticilik belgem var. Halk eğitim merkezine öğretmenlik başvurusu yapabilir miyim? Evetse nereden yapabilirim? Sanırım şu anda başvurular açık ama ben nereye başvurmam gerektiğini bilmiyorum. Yardımcı olur musunuz?


fokyay
Şef
07 Ağustos 2024 19:20

Hocam edevlete giriş yapın. Arama kısmına e yaygın yazın. E yaygın sistemine girin. Sol menüde başvurular sekmesinden usta öğretici başvurusu var oradan başvuru yapabilirsiniz.


Cosette.
Aday Memur
07 Ağustos 2024 20:01

Cok tesekkurler

fokyay, 1 saat önce

Hocam edevlete giriş yapın. Arama kısmına e yaygın yazın. E yaygın sistemine girin. Sol menüde başvurular sekmesinden usta öğretici başvurusu var oradan başvuru yapabilirsiniz.

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