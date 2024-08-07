güvenlik soruşturmasında kurula kalmak

Arkadaşlar sicilim temiz herhangi bir sorunum olmadığını düşünüyorum,ailem de dava vs sicil bozukluğu durumu yok ayrıca halamda memur . Bana neden kurula kaldınız dediler bir bilginiz var mı ? 7 ay oldu mulakata girip geçeli burdan olumlu olma ihtimali varmıdır? lutfen bilen yardımcı olabilir mi

Arkadaşlar sicilim temiz herhangi bir sorunum olmadığını düşünüyorum,ailem de dava vs sicil bozukluğu durumu yok ayrıca halamda memur . Bana neden kurula kaldınız dediler bir bilginiz var mı ? 7 ay oldu mulakata girip geçeli burdan olumlu olma ihtimali varmıdır? lutfen bilen yardımcı olabilir mi