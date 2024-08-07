KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Ağustos 2024 18:36
güvenlik soruşturmasında kurula kalmak
Arkadaşlar sicilim temiz herhangi bir sorunum olmadığını düşünüyorum,ailem de dava vs sicil bozukluğu durumu yok ayrıca halamda memur . Bana neden kurula kaldınız dediler bir bilginiz var mı ? 7 ay oldu mulakata girip geçeli burdan olumlu olma ihtimali varmıdır? lutfen bilen yardımcı olabilir mi

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