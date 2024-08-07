Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ağustos 2024 19:07
Sağlıkçı + Sağlıkçı Eş Durumu Tayini Hk.

Sağlık Bakanlığı'nda 4 yıl 7 aydır hemişre(önlisans)kadrolu olarak

görev yapmaktayım. 2024 Haziran iller arası tayininde tayiyinim Antalya

Şehir Hastanesine çıktı henüz ayrılış vermedim, eşim şuan benimde görev

yaptığım Erzurum ilinde 4yıl 3 aydır EBE(Lisans) kadrolu olarak görev

yapmaktadır. Eşim ben Antalya Şehir Hastanesin de göreve başladıktan

sonra eş durumu tayini verecektir. Araştırdığımız ve edindiğimiz

bilgiler ışığında PDC oranına bakılacağını tahmin etmekteyiz lakin ben

sizlere şunu sormak istiyorum. Ben Antalya Şehir Hastanesi'ne gittiğim

zaman bildiğim kadarıyla 1 yıl boyunca mazeret veya normal tayin

veremiyorum. Bu durumda PDC'den red gelmesi halinde nasıl bir yol

izleyebiliriz.

Yada biz mi yanlış biliyoruz PDC bakılmadan olumlu sonuç gelir mi ?

Biz Antalya'ya gitmek istiyoruz , bu bilgiler ışığında neler yapabilirz bizleri bilgilendirirseniz seviniriz.


Dgncnns
Aday Memur
07 Ağustos 2024 20:15
bilmediğim için soruyorum hemsireligin onlisansi var mı

Enes Güven Günay
07 Ağustos 2024 20:16
Lise mezunuyum önlisansa tamamladım
Dgncnns, 34 dk. önce
bilmediğim için soruyorum hemsireligin onlisansi var mı

Dgncnns
Aday Memur
07 Ağustos 2024 20:16
anladim teşekkür ederim
Enes Güven Günay, 33 dk. önce
Lise mezunuyum önlisansa tamamladım
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu çkys2024 Haziran tayin ÇkysTıbbı Sekreterler bakabilir mi ?2024 haziran iller arası ayrılışTayinKamuda ebe olarak çalışırken farklı bir bölüm okumak hk.Can güvenliği tayini ile ilgili bilgi sahibi olan kimse yok mu Th teknik hizmetler sınıfı. HastaneHaziran donemi tayini cikanlar ckysHemşirelikten tıbbi sekreterliğe

Sözlük

05.08.2024 yeni sigara zamı 3 Zumba 2 sevgililik dönemi 1 memleket sevgisi 2 yükseklik korkusu 1 Kavala kurabiyesi 2 uyku ilacı 1 süleyman soylu 1 kira fiyatları 6 emeklilerin ev alma hayali 11

Son Haberler

TSKB ve ITFC'den depremzedelere 50 Milyon dolarlık destekPamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde terör gazisine çirkin muameleBelediyeler Birliği'nden SGK borçları için 24 maddelik çözüm önerisi'Türkiye'nin soykırım davasına müdahilliği güçlü bir adımdır'Ali Koç: Bu federasyon başarırsa, futbolumuz ayağa kalkar

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?