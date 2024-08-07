KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


07 Ağustos 2024 20:38
Guy sınavı görür müyüm?

Gkgy 61 net

Hukuk: 16d 14y

İktisat : 14d 14y

Maliye: 18d 12y

Muhasebe: 10d 13y. İle kaç pauan gelir? Guy sınavını görebilir miyim? Tecrübeli arkadaşlarım yardımcı olur musunuz?

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