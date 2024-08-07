Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ağustos 2024 20:38
GEMİ ADAM

Gemi adam hakkında bilgi si olan varmı, ne iş yapar, nerde çalışır. Giriş zormu çok talep varmı

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