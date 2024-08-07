Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Ağustos 2024 21:11
Amirim tayin yazımı ne kadar bekletebilir?

Can güvenliğinden tayin dilekçesi vericem ancak müdürüm tayin olmamı istemiyor engelleyecek bir şey yapmaya yetkisi var mıdır? Dilekçe cevabım kabul olursa bana tebliğ etmesi gereken maksimum süre nedir (kendisi 1 sene tebliğ hakkım var gibi bişeyler söylemişti)

657 de baktım ama bulamadım bilen birileri varsa şimdiden teşekkür ederim


Hannibal Barca
Memur
07 Ağustos 2024 21:47
Müdür olumsuz görüş verirse tayinin olmayabilir.

Reisülküttab9
Memur
07 Ağustos 2024 22:25

Tebliğ, yazı kuruma ulaştığı andan itibaren yapılmalıdır. Bunun süresi yoktur. Sadece elinizde iş ve onay işlemleri varsa onları tamamlamanız için bekletilebilirsiniz.

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