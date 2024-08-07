KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Ağustos 2024 21:12
2026 sınavına hazırlanmaya başladım matematikten günde kaç soru çözülmeli?

Problemler

Cebir

Sayısal mantık

Geometri

Her birinden kaçar tane çözülmeli

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