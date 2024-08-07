Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ağustos 2024 22:05
Banka promosyon sözleşmeleri bireysel olmalı

Banka promosyonlarında artık kurumsal değil bireysel sözleşmeler yapılmalı. Neden bu konuyu kimse dillendirmiyor?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıJandarma ve Polis maaşları eşitlensinİcralık polislerPolislik mi, baba mesleği mi?Kıdemlilerden ricamdırLojman kira ücretlerinde artış olacak mı?Babamın tedavisinde yanında olmak için refakatçi izniBirimde görevli amiri şikayet etmek istiyorum1 Temmuz'da resen ilişik kesme

Sözlük

çay harareti alır 6 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 2 ev zencisi 1 ne yazdıklarını bir türlü anlayamadıklarımız 1 tedirgin bekleyiş 2 hacettepe 1 hedef tahtası olmak 2 kira fiyatları 6 changeling 2 yükseklik korkusu 1

Son Haberler

Tuzla'da otomobil almak isterken 1 milyon 113 bin lira dolandırıldıBrent petrolün varil fiyatı 78,19 dolarSüper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandıMİT'ten PKK'ya bir darbe dahaEnflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?