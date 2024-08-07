Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ağustos 2024 22:05
Banka promosyonu sözleşmeleri kurumsal değil bireysel olmalı

Banka promosyonlarında artık kurumsal değil bireysel sözleşmeler yapılmalı. Neden bu konuyu kimse dillendirmiyor?

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