Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2024 22:09

Adalet Bakanlığı promosyonları güncellenmeli mi?

Bu ankete 51 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Çok Yazılan Konular

Cezaevi personelinin dikkatine!Boşanma nedeniyle tayinAdaletin olmadığı bakanlık!İnfaz koruma antidepresanKurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Keşif ÜcretleriVakıfbank promosyon güncellemesiYeni açılan merkezlere tayin iptali hkKapalı ortamda çalışamaz raporu (Yardım)Hakim savcılara zam

Sözlük

Kavala kurabiyesi 2 çay harareti alır 7 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 1 memleket sevgisi 2 btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 3 şu an çalan şarkı 4 tedirgin bekleyiş 2 domates peynir ekmek 1 yükseklik korkusu 1 Sunumluk 1

Son Haberler

Milli tekvandocu Kavurat, bronz madalya maçında mağlup olduSulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendi kurtulamadıAdana'da göle düşen helikopter sudan çıkarıldıATV almak isterken kopya site ile 27 bin lira dolandırıldıGelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?