Amiri Şikayet

Şubemizde çalışan bir komiserin devlet usulü adabına aykırı davranışları var bu konuda şikayet etmek istiyoruz ancak bize geri dönüşü olur mu ne yapabiliriz

Şubemizde çalışan bir komiserin devlet usulü adabına aykırı davranışları var bu konuda şikayet etmek istiyoruz ancak bize geri dönüşü olur mu ne yapabiliriz