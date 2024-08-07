Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Ağustos 2024 22:10
Birimde görevli amiri şikayet etmek istiyorum

Şubemizde çalışan bir komiserin devlet usulü adabına aykırı davranışları var bu konuda şikayet etmek istiyoruz ancak bize geri dönüşü olur mu ne yapabiliriz


dehliss
Aday Memur
07 Ağustos 2024 22:12

Bi yerlerde şikayet kutusu vardır. İsimsiz yaz at kutuya


Reisülküttab9
Memur
07 Ağustos 2024 22:23

Kendinizi haksız duruma düşürmeyecek şekilde, bilgi sahibi olanların isminin de yer aldığı usule uygun bir şikayet dilekçesi yazıp kurumunuz aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderebilirsiniz. Bu dilekçeyi yazdınız diye farklı baskılara ve yaptırımlara maruz kalırsanız, onu da ek bir dilekçeyle bildirebilirsiniz.


datemov174
Aday Memur
07 Ağustos 2024 23:10
bu soruyu buraya soruyorsan mesleki tecrüben fazla yok demektir harcarlar seni. özellikle sağlam 3 5 arkadaşta şahit diye düşünüyorsundur muhtemelen. iş resmiyete dönüşünce o arkadaşların görmedim demeye başlar işte mesleki tecrübelerini böyle böyle kazanırsın tercih senin

Başkan91
Şef
07 Ağustos 2024 23:32

Şahidin varsa bi


Başkan91
Şef
07 Ağustos 2024 23:36

Şahidin varsa uğraş yoksa maalesef meslek amir mesleği kim ceza vercek sonuçta bi amir kesin %100kanıtım var diyorsan evet ama arkaşın satarda yok demedi derse iş amiri şikayetten sana döner bunların saçma sapan akıl vermelerine takılma emniyet genel müdürlüğüne şikayet et demiş yok oldu olacak cimere yazda gör şikayet etmenin belli başlı yolu var sağlam şahidin ve adamın yok ise uğraşma derim bakma sen akıl verenlere kaş kez amir şikayet etmişte akıl verir olmuşlar


hedef2024
Memur
08 Ağustos 2024 11:15

aynen bu şekilde oluyor 3 yıl önce bir arkadaş komiserini şikayet etti söze gelince herkes şikayetçiydi komiserden iş ciddiyete binip soruşturma açılınca komiserden yana oldular arkadaşı sürdüler başka birime kimseye güvenme şahit olarak anında satarlar.

datemov174, Dün
bu soruyu buraya soruyorsan mesleki tecrüben fazla yok demektir harcarlar seni. özellikle sağlam 3 5 arkadaşta şahit diye düşünüyorsundur muhtemelen. iş resmiyete dönüşünce o arkadaşların görmedim demeye başlar işte mesleki tecrübelerini böyle böyle kazanırsın tercih senin

Kırmızı Hap
Aday Memur
08 Ağustos 2024 11:29

Ne şahidi la. Hangi çağda yaşıyoruz. Bir tane kalem kamera al kendine. Tüm birimi kendine köle yaparsın. Herkesin bir açığı var. Sedat Peker gibi "beni yalanlamayın, yoksa pişman ederim" dersin. Tasma takarsın.


Sbz1dftd
Aday Memur
08 Ağustos 2024 11:30
şikayet etmek bu kadar zor olmamalı. nereye şikayet edeceksin? şikayet edersem başıma bir iş gelir mi korkusu olmamalı şikayet edene herhangi bir yaptırım uygulanmamalıdır. şikayeti kolayca edilecek bir kurum ve çözüm yaptırım uygulayan bir kurum olmalıdır
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