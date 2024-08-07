Birimde görevli amiri şikayet etmek istiyorum

bu soruyu buraya soruyorsan mesleki tecrüben fazla yok demektir harcarlar seni. özellikle sağlam 3 5 arkadaşta şahit diye düşünüyorsundur muhtemelen. iş resmiyete dönüşünce o arkadaşların görmedim demeye başlar işte mesleki tecrübelerini böyle böyle kazanırsın tercih senin

bu soruyu buraya soruyorsan mesleki tecrüben fazla yok demektir harcarlar seni. özellikle sağlam 3 5 arkadaşta şahit diye düşünüyorsundur muhtemelen. iş resmiyete dönüşünce o arkadaşların görmedim demeye başlar işte mesleki tecrübelerini böyle böyle kazanırsın tercih senin