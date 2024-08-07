Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ağustos 2024 22:11
Banka promosyonu sözleşmeleri kurumsal değil bireysel olmalı

Banka promosyonlarında artık kurumsal değil bireysel sözleşmeler yapılmalı. Neden bu konuyu kimse dillendirmiyor?

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