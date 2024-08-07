Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Ağustos 2024 23:03
Maaş farkı hakkında

Arkadaşlar merhaba, bana maaş farkı 2960 tl yattı.8/2yim

Genelde sorduğum kişiler 3100-3200 arası almışlar.Aranızda var mı benimle aynı miktarda yatırılan? Şimdi hocam 200tl?nin hesabını mı yapıyosunuz diyenleriniz olacaktır ama bu devirde ekonomide inanın 200tl dahi hesap etmek zorunda kalıyorsunuz


Datdiriditdit
Memur
08 Ağustos 2024 00:15

Maaş farkı kişiye göre değişir. Çünkü herkes aynı maaşı almıyor. Maaş farkı olarak kimisi 3 bin alır kimisi 4bin. Son iki ayın Bordrosu karşılaştırın maaşınızdaki artış miktarını 30 bölüp 14 ile çarparsanız almanız gereken farkı bulursunuz


Fencibiri
Memur
08 Ağustos 2024 00:34

Yaptım 3145 gibi bir rakam çıktı

Datdiriditdit, 48 dk. önce

Maaş farkı kişiye göre değişir. Çünkü herkes aynı maaşı almıyor. Maaş farkı olarak kimisi 3 bin alır kimisi 4bin. Son iki ayın Bordrosu karşılaştırın maaşınızdaki artış miktarını 30 bölüp 14 ile çarparsanız almanız gereken farkı bulursunuz

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