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Editörler : oto-danisman-expert


07 Ağustos 2024 23:07
500-600 arası sedan manuel araç tavsiyesi

Evet arkadaşlar 4 kişilik bir aileyiz yılda toplamda 15 bin km fln yapıyorum bunun 6-7 bin kmsi uzun yolda kullanıyorum bagajı geniş daha az sorun çıkartacak araçları tavsiye edermisiniz.

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