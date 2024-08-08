Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ağustos 2024 00:29
Yaz tatili 20 gün olacak iddiası

Evet, bu iddia nedir ne değildir bilmiyorum. Böyle bir haber yayıldı. Gerçekleşmez umarım. 3 ay mis gibi yaz tatilimiz hep olur diye düşünüyorum.


guardline
Aday Memur
08 Ağustos 2024 00:30

* heba olur yazacaktım, klavye hatası.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
08 Ağustos 2024 00:34

Küfür seviyorsun sanirim :)


guardline
Aday Memur
08 Ağustos 2024 00:35

Ne alaka? Haftalık 15 saat ders, kışın tatilimiz, yazın da 3 aylık tatilimiz var. Neyi kimden saklıyoruz?

SorunCevaplayıN, 29 dk. önce

Küfür seviyorsun sanirim :)


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
08 Ağustos 2024 00:42

bak yks sınavı gir öğretmenlik kazan kpss mülakat ve bir sürü başka aşamayı geç sen de öğretmen ol. bu kadar zor değil

guardline, 28 dk. önce

Ne alaka? Haftalık 15 saat ders, kışın tatilimiz, yazın da 3 aylık tatilimiz var. Neyi kimden saklıyoruz?


sbengisu42
Müsteşar
08 Ağustos 2024 00:50

bence olmaz.. o sıcakta ogrenci okula gelse bile ders dinleyemez

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