Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ağustos 2024 01:34
Eş durumu tayinii
7443 sayılı kanunla kadroya geçipeş durumu tayini yapan oldu mu? 3 sene şartı aranıyor mu?

Mehmet383801
08 Ağustos 2024 01:47
Eşim 7433 le kadroya geçti fakat 3 yılını doldurmadı. İkimiz de sağlık bakanlığında çalışıyoruz.
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