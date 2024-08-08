Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Ağustos 2024 09:20
Belediyelerden kuruma geçiş

Nüfusu 35 bin olan ilçe belediyesinde çevre mühendisi olarak çalışıyorum. Çevre mühendisi olarak geçebileceğim başka kurumlar var mıdır geçiş kolay olur mu

Çok Yazılan Konular

İstanbula Nakil Kabul Eden Belediye2024 Naklen Atama KontenjanlarıraporBelediyeye geçiş ve SDS2024 Temmuz net sds ne kadar oldu.Üniversite İdari Personeli Tayin SorunuBelediyede İnsan Kaynakları ÇalışanıKonya Belediyesinde Çalışan var mı?teknisyenken üst öğrenim Hk.Açıktan kadrolu alım feragat

Sözlük

Kavala kurabiyesi 2 changeling 2 çay harareti alır 7 Zumba 2 emeklilerin ev alma hayali 10 tedirgin bekleyiş 2 süleyman soylu 1 sapık 1 yükseklik korkusu 1 şu an çalan şarkı 4

Son Haberler

AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de varTuristik Tatvan Treni ikinci seferinde Tatvan'a ulaştıMehmet Akif Ersoy'a Habertürk TV'de yeni görevAdana'da geri dönüşüm fabrikasında yangınDünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?