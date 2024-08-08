Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2024 09:29
Hakim Savcılara yapılan zamma sessiz kalan sivil personel neredesiniz?

7. Yargı paketinde İnfaz ve Koruma Memurlarına yapılması planlanan zamda Bakanlığın telefonlarını, faksını ve cimeri kitleyen Sivil Personel size sesleniyorum Hakim ve Savcılara yapılan zam için neden aynı tepkiyi ortaya koymadınız? Neden kafanızı kuma gömdünüz? Sadece İKM lere yapılacak zam mı zorunuza gidiyor?


zorsevda
Genel Müdür
08 Ağustos 2024 10:09

kendinizi hakim ve savcı ile bir tutmayın onların bakanı var.. biz harranlıyız..

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