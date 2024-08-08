Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2024 10:04
ifadem bugün alınacak. ne önerirsiniz ? nasıl davranıyor müfettişler?

merhaba. disiplin soruşturmam için ifadem bugün alınacak. ne önerirsiniz ? ne yapmam gerek? gerilmemin bir anlamı var mı çünkü stresten gerildim. ilk defa başıma geliyor bu olay. nasıl davranıyor müfettişler???


gokhankakiz
Daire Başkanı
08 Ağustos 2024 11:08
sağlığımın daha da kötüye gitmesinden korkuyorum.

Halkadami89
Şef
08 Ağustos 2024 11:25
Hiçbir şey olmaz. Temiz ve saygılı olunuz yeterli...
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