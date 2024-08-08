KPSS Hatalı Sorular Hakkında Hala Açıklama Yapmamaları

Kesinlikle güvensizlik oluşturdu koskoca kurumun sessiz kalmasını aklım almıyor

Gerçekten moralim çok bozuk 2024 yılında kendi branşımda az atama olacak ve 1-2 puanla atanamayacağım diye korkuyorum bunun vebalini nasıl ödeyecekler

Ve bu mesleğe bu sınava çok şey bağladık olmayacaksa da elimizden geleni yaptık ama başaramadık deyip önümüze bakalım bu kadar emeğe yazık etmeleri haksızlık