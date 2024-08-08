KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ağustos 2024 10:04
KPSS Hatalı Sorular Hakkında Hala Açıklama Yapmamaları

Resmi olarak bir açıklama şu zamana kadar yapılmış olmalıydı sınav sonuçları açıklandığında emrivaki yaparak şu soru iptal bu soru değil mi diyecekler bu haksızlık


memurlukyolum
Aday Memur
08 Ağustos 2024 10:17

bence de hocam ösym sonuç öncesi şu sorular hakkında itirazlar oldu hangi soruların iptal olduğunu ve açıklamalı yazıyla da olsa bildirmeleri gerekir ösym duyurular sayfasında iptal edilen soruların değerlendirme dışında tutularak şu soru sayısı üzerinden hesaplanma yapılacaktır sonuçlar açıklanınca bu bilgilerin verilmesi çok geç olur ve güvensizlik oluşturur bence de


sila.tirik
Aday Memur
08 Ağustos 2024 10:25

Kesinlikle güvensizlik oluşturdu koskoca kurumun sessiz kalmasını aklım almıyor

Gerçekten moralim çok bozuk 2024 yılında kendi branşımda az atama olacak ve 1-2 puanla atanamayacağım diye korkuyorum bunun vebalini nasıl ödeyecekler

Ve bu mesleğe bu sınava çok şey bağladık olmayacaksa da elimizden geleni yaptık ama başaramadık deyip önümüze bakalım bu kadar emeğe yazık etmeleri haksızlık

memurlukyolum, 2 saat önce

bence de hocam ösym sonuç öncesi şu sorular hakkında itirazlar oldu hangi soruların iptal olduğunu ve açıklamalı yazıyla da olsa bildirmeleri gerekir ösym duyurular sayfasında iptal edilen soruların değerlendirme dışında tutularak şu soru sayısı üzerinden hesaplanma yapılacaktır sonuçlar açıklanınca bu bilgilerin verilmesi çok geç olur ve güvensizlik oluşturur bence de

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